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    • Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı baba oluyor, Gupse'den ilk poz geldi! 'Ay ne güzel olmuşsun'

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı baba oluyor, Gupse'den ilk poz geldi! 'Ay ne güzel olmuşsun'

    2020 yılında evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç çiftiden geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi geldi. 7 aylık hamile olan Özay'ın ilk pozu ortaya çıktı.
    • 27.06.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:00
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    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı baba oluyor, Gupse'den ilk poz geldi! 'Ay ne güzel olmuşsun'

    Birçok dizi ve filmde yer alan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2014 yılında senaryosunu kendi yazdığı 'Deliha' filmininde başrolleri paylaştı.

    Gupse Özay 'Zeliha', Barış Arduç ise 'Cemil' karakterini canlandırdı.Filmde tanışan ikilinin ilişkileri 6 yıl boyunca devam etti.

    İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündem oldu ancak bu iddialar doğru çıkmadı.

    Arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren çift, yıllar süren ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.

    Geçtiğimiz günlerde ise ikiliden müjdeli bir haber geldi.

    Ünlü çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi.

    İlk bebeğine hamile olan Özay'ın yaşı da takipçileri arasında merak konusu oldu.

    Ünlü çiftin bebek beklediği öğrenildi.İlk bebeğine hamile olan Özay'ın yaşı da takipçileri arasında merak konusu oldu.

    "Bebek çok yakışmış"

    Barış Arduç'tan 3 yaş büyük olan Gupse Öözay'ın ise karnı burnunda ilk pozu ortaya çıktı.

    Başarılı oyuncunun son halini görenler 'Bebek çok yakışmış' yorumunda bulundu.

    Şimdilerde ekranların heyecanla izlenen Alparslan Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan rolüne hayat veren Arduç, baba olmayı heyecanla bekliyor.

    İşte 7 aylık Gupse Özay'ın son hali...

    Alparslan: Büyük Selçuklu nun Alparslan ı baba oluyor, Gupse den ilk poz geldi! Ay ne güzel olmuşsun #1

    Alparslan: Büyük Selçuklu nun Alparslan ı baba oluyor, Gupse den ilk poz geldi! Ay ne güzel olmuşsun #2

    Alparslan: Büyük Selçuklu nun Alparslan ı baba oluyor, Gupse den ilk poz geldi! Ay ne güzel olmuşsun #3

    Alparslan: Büyük Selçuklu nun Alparslan ı baba oluyor, Gupse den ilk poz geldi! Ay ne güzel olmuşsun #4


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