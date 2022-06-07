Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Evdokya'sı mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti! 'Nazar değecek kıza'

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya'ya hayat veren Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle beğeni topladı. Ünlü isme yorum ve beğeni yağdı.

7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Karaca, ilkokulu ABD'de ortaokulu ise Kanada'da bitirdi.

Lise yıllarında Türkiye'ye dönen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

2011 Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan ve ikinci olan Gizem Karaca, 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol oynadı.

Aynı yıl yine başarılı dizilerden olan Adını Feriha Koydum'da oynayan güzel isim, 2013 yılında Amerika'ya gitti ve New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Güzel Köylü,İçimdeki Fırtına ve Kara Sevda gibi yapımlarda yer alan Gizem Karaca, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da oynadı.

Alparslan:Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya'ya hayat veren Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Karaca'nın son hali görenlerin aklını başından alırken, fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Gizem Karaca büyüledi

16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, dizisinin sezon finali yapmasının ardından sosyal medyada aktifliğini artırdı.

Birbirinden güzel tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan isimden bu kez mini şortlu yeni paylaşım geldi.

Karaca'nın topuklu ayakkabıyla çömelerek verdiği mini şortlu fotoğrafına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Güzel ismi hayranları öve öve bitiremezken, "Bu ne güzellik be Evdokya" diyerek diziye göndermede bulundu.

Takipçilerden bazıları ise paylaşıma, "Allah güzellik dağıtırken kaç kere sıraya girdin?", ""Nazar değecek diye korkuyorum" gibi yorumlarda bulundu.