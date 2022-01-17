Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Alparslan: Büyük Selçuklu'da Karaca Hatun rolüne hayat veren Rabia Soytürk, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Soytürk, güzelliğiyle de herkesi büyüledi.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı Şahsiyet dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Rabia Soytürk, şimdilerde başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Karaca Hatun karakteriyle adından söz ettiren Soytürk, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan genç oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

CESUR POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Soytürk, üniversitede Mimarlık bölümünü kazanmasına rağmen okulunu dondurarak oyunculuğa yöneldi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan Soytürk, başrollerinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına başladı.

2019 yılında başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren genç yıldız'ın, Instagram'da 150 binden fazla takipçisi bulunuyor.