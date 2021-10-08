Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk paylaştı! İşte merakle beklenen o afiş

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in olduğu Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından merakla beklenen dizinin yeni afişini paylaştı.

TRT; Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı, Teşkilat, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı gibi dizilerle yeni sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Geçen sezon başrolünde Buğra Gülsoy'un yer aldığı ve Sultan Melikşah'ın anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde zirveye yerleşmişti.

''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan ve yeni sezonun en iddialı yapımlarından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

Barış Arduç ile Fahriye Evcen'i buluşturan, Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

EMRE KONUK'TAN AFİŞ PAYLAŞIMI

Daha önce tanıtımı yayınlanan dizinin başlamasına kısa süre kala yapımcı Emre Konuk, sosyal medya hesabından merakla beklenen dizinin yeni afişini paylaştı.

Konuk, yaptığı paylaşımda, ''Hakk aşığı Türklerin Oğuz soyundan, Kınık boyundan, fethin babası, mazlumların hâmîsi, zalimlerin kâbusu, gölgesi arzı titreten Sultan Muhammed Alparslan.'' ifadelerini kullandı.

FAHRİYE EVCEN VE BARIŞ ARDUÇ DA PAYLAŞTI

Kadrosunda Mehmet Özgür, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Korel Cezayirli gibi isimlerin yer aldığı dizinin başrolleri Barış Arduç ve Fahriye Evcen de öz konusu afişi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Sultan Alparslan'ın hayatını anlatacak olan dizi 25 Ekim Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.