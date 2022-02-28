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    • Alparslan Kekavmenos'un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister...

    Alparslan Kekavmenos'un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister...

    Alparslan dizisinde Kekavmenos karakterine hayat veren Toprak Sergen, erkek kardeşiyle gündeme geldi. Sergen'in erkek kardeşi, Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıkarken görenler ikiliyi hiç benzetemedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 17:59
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    Alparslan Kekavmenos'un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister...

    Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesiyor.

    Dizide Alparslan'ın düşmanı Kekavmenos'a hayat veren Toprak Sergen, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

    Performansının yanı sıra karizmatikliğiyle de beğeni toplayan Toprak Sergen'in özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    Hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kalıyor.

    KARDEŞİ SADAKATSİZ DİZİSİNİN YILDIZI ÇIKTI

    54 yaşındaki ünlü oyuncu Toprak Sergen hakkında gün yüzüne çıkan gerçek duyanları şaşıttı. Toprak Sergen'in ağabeyi, usta oyuncu Burak Sergen çıktı.

    İkilinin kardeş olduğunu ilk kez öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise "İnsan hiç mi kardeşiyle benzemez", ''Kardeş demeye bin şahit ister'' şeklinde yorumlarda bulundu.

    61 yaşındaki Burak Sergen, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol aldı.

    Dizide Haluk Güçlü karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sergen, 16 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümde ölerek projeye veda etti.

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #1

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #2

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #3

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #4

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #5

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #6

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #7

    Alparslan Kekavmenos un kardeşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı! Kardeş demeye bin şahit ister... #8


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