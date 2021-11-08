Alparslan'ın Akça Hatun'u Fahriye Evcen eski haliyle herkesi şaşırttı! İşte yıllar içindeki değişimi

TRT 1'in tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen'in eski hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Fahriye Evcen'in yıllar içindeki değişimi...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

Karan adında bir evlatları olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem sosyal medya paylaşımları hem de oyunculuk performanslarıyla sık sık magazin gündeminde kendilerine yer buluyor.

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen'in her paylaşımına adeta beğeni yağıyor.

EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Güzel oyuncu, şimdilerde TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Akça Hatun rolüyle dizi setlerine geri dönmenin heyecanını yaşıyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yaşadığı bilinen Fahriye Evcen, bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteriyle akıllara kazındı.

Daha sonra Çalıkuşu adlı dizide canlandırdığı Feride karakteriyle adından söz ettiren Evcen, birlikte rol aldığı Burak Özçivit ile oldukça uyumlu bulunmuştu.

Dizideki uyumları yapımcıların gözünden kaçmayan Özçivit ve Evcen ikilisi daha sonra da ''Aşk Sana Benzer'' adlı film için kamera karşısına geçmişti.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu'da başrolü Barış Arduç'la paylaşan Fahriye Evcen, eski haliyle gündeme geldi.

Evcen'in yıllar içindeki değişimi, görenleri hayrete düşürdü.