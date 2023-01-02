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    Alparslan'ın Evdokya'sı yatağa girdi, file çorabıyla uzandı...'Selam prenses'

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Prenses Evdokya'ya hayat veren Gizem Karaca, güzelliğiyle mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 16:58
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    Alparslan'ın Evdokya'sı yatağa girdi, file çorabıyla uzandı...'Selam prenses'

    ATV'nin reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamları adından söz ettiriyor.

    Fahriye Evcen, Barış Arduç, Rabia Soytürk, Kayra Zabcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Alparslan dizisinde Gizem Karaca'da rol aldı.

    Hayat verdiği Prenses Evdokya karakteri ile sevilen Gizem Karaca, diziden ayrılmış olmasına rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

    Gizem Karaca'yı sosyal medyadan takip eden izleyiciler ise güzelliğini beğenmeden geçemiyor.

    Evdokya yatakta

    Asıl çıkışını "Eve Düşen Yıldırım" dizisiyle yapan oyuncu Gizem Karaca, "Benim Hala Umudum Var", "Güzel Köylü", "Baraj" gibi yapımlarda rol aldı.

    Selanik göçmeni olan 30 yaşındaki Gizem Karaca, oyunculuğu bir yana duru güzelliğiyle mest ediyor.

    Instagram'ı aktif kullanan Karaca, son paylaşımıyla dudak ısırttı. File çorabı ve derin bacak yırtmacı ile yatağa giren ünlü oyuncu, nefes kesen pozlar paylaştı.

    İşte Gizem Karaca'nın cesur kareleri...

    Alparslan ın Evdokya sı yatağa girdi, file çorabıyla uzandı... Selam prenses #1

    Alparslan ın Evdokya sı yatağa girdi, file çorabıyla uzandı... Selam prenses #2

    Alparslan ın Evdokya sı yatağa girdi, file çorabıyla uzandı... Selam prenses #3

     


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