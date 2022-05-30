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    Alparslan'ın Karaca Hatun'nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Bu güzellik halis mi'

    Alparslan Büyük Selçuklu'daki Karaca Hatun rolüyle adından söz ettirenRabia Soytürk, bornozlu haliyle kamera karşısına geçti. O anları Instagram'dan paylaşan oyuncu, görenlerin aklını başından aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 19:06
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    Alparslan'ın Karaca Hatun'nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Bu güzellik halis mi'

    Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, TRT1 ekranlarında sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

    Başrollerin yanında dizinin genç oyuncularından Rabia Soytürk de Karaca Hatun karakteri ile öne çıkarak büyük başarılara imza attı.

    Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümünden mezun olan Rabia Soytürk, asıl mesleğini kenara bıraktı, oyunculuk için kollarını sıvadı.

    “Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek” dizizilerinde rol alan Rabia Soytürk, adından çok söz ettiren “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuğa başladı.

    1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

    Takipçilerini mest etti

    Cesur pozlarıyla gözleri üstüne çeken Rabia Soytürk, bir yenisini daha ekledi.

    Setta makyaj hazırlığı yapan oyuncu, hazırlandığı anları kaydetti. Bornozu ile poz veren Soytürk, güzelliği ile görenleri büyüledi.

    Rabia Soytürk'ün bornozlu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Alparslan ın Karaca Hatun nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Bu güzellik halis mi #1

    Alparslan ın Karaca Hatun nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Bu güzellik halis mi #2

    Alparslan ın Karaca Hatun nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Bu güzellik halis mi #3

    Alparslan ın Karaca Hatun nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Bu güzellik halis mi #4

    Alparslan ın Karaca Hatun nu bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Bu güzellik halis mi #5


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