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TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonuyla nefes kesiyor.
Dizinin genç isimlerinden Kayra Zabcı ise Seferiye Hatun karakteri ile ekranlara geliyor.
Fahriye Evcen'in boşluğunu dolduran Kayra Zabcı, oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.
2001 doğumlu genç oyuncu Zabcı, modellikten ekranlara olan yolculuğunda güzelliğine de güzellik kattı.
Kayra Zabcı güzelliği
Muhteşem Yüzyıl, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol alan Kayra Zabcı, mavi gözleriyle mest ediyor.
Instagram'da Alparslan'ın Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı'yı görenler, beğenmeden geçemiyor.
İşte bazı pozları...