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Alper Gezeravcı soruları yanıtladı! En çok özlediği yemeği açıkladı...

Alper Gezeravcı soruları yanıtladı! En çok özlediği yemeği açıkladı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alper Gezeravcı uzaydayken en çok özlediği yemeği açıkladı. İşte o yemek...