Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Alper Gezeravcı'nın içerisinde olduğu SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılarak 36 saatlik yolculuğun sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarını sürdüren Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan canlı bağlantı ile merak edilenlere cevap verdi.
En çok özlediği yemek
Alper Gezeravcı, Habertürk TV Muhabiri Serkan Şimşek'in "En çok özlediğiniz yemek?" sorusuna verdiği yanıt ile sosyal medyada dikkat çekti.
Alper Gezeravcı uzaydayken en çok özlediği yemeğin "Güveç" olduğunu söyledi.