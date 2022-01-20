Altan Gördüm kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova 'Haşmet Çolak' rolüyle dönüyor!

Usta oyuncu Altan Gördüm, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna Haşmet Çolak karakteriyle dahil oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova Çolak Ağa kimdir, kaç yaşında? İşte Altan Gördüm'ün biyografisi...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Usta oyuncu Altan Gördüm, başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dahil oldu.

Altan Gördüm'ün, hayat vereceği Haşmet Çolak nam-ı diğer Çolak Ağa, Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Haşmet Çolak kimdir? İşte Altan Gördüm'ün biyografisi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAŞMET ÇOLAK KARAKTERİ HAKKINDA

Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek.

Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı sadece Yamanlar için değil, tüm Çukurova için büyük bir tehdit oluşturacak. Gelişi coşkuyla karşılanan Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu cümle âleme göstermeye kararlı.

Çolak Ağa'nın gelişi Çukurova'nın hassas dengelerini alt üst edecek. Bu iddialı karakterin hikâyeye dâhil olması en çok da Hakan ve Züleyha'yı etkileyecek!

ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?

1 Aralık 1958 tarihinde dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmişti. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katılmıştır.

1995-1996 sezonuna kadar AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yapan Gördüm, 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı İzmir'de yaşamıştır.

2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katılmıştır.

Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol alan Altan Gördüm, sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmektedir.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Vahide Perçin'le dünyaeine giren Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte ''İstanbul'da Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'' isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. Oyuncu çiftin 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları vardır.

Altan Gördüm, ''Hayat Bilgisi'' dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, ''Kavak Yelleri'' dizisinde Kamil karakterine hayat vermiştir.

Son olarak 2011 yılında yayınlanan ''Canım Babam'' dizisinde rol alan Gördüm, 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan ''Beni Böyle Sev'' isimli dizide rol almıştır.

Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine giren Altan Gördüm, 2013 yılında meslektaşı Vahide Perçin'den boşanmıştır.