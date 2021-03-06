Altan Karındaş hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, 91 yaşında hayata veda etti

Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Altan Karındaş yaşamını yitirdi.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından duyurdu. Saban, şu ifadeleri kullandı:

“Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek.”

"SİZİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIZ"

Melek Baykal da sosyal medya hesabından “Uzun zamandır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti maalesef. Nurlarda uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hep güzel hatırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

ALTAN KARINDAŞ

Altan Karındaş 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahnesi'nde sanat hayatına başladı.

Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Pek çok sinema ve dizilerde rol aldı.