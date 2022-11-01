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    • Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan derin dekolteli poz

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan derin dekolteli poz

    Geçtiğimiz aylarda sarı kırmızılı takıma transfer olduğu bilinen dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin ayrılık sürecinde olduğu eşi Wanda Nara, bu kez derin bacak dekoltesiyle olay oldu.
    • 01.11.2022 - 14:01
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    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan derin dekolteli poz

    Geçtiğimiz dönemde sarı kırmızılı takıma transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı taraftarların ve futbolseverlerin gündeminden hiç düşmemişti. Icardi'nin eşi ve menajerliğini üstlenen 35 yaşındaki Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Wanda Nara altı çıplak pozuyla olay oldu!

    Ünlü futbolcunun eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdıklarını sosyal medyadan açıklamıştı. Bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam eden ikili açıklamarıyla şaşırmıştı.

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #1

    Şaşırtıcı ayrılık, hem Türk taraftarlar hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşulmuştu. Nara ve Icardi çiftinin servetlerinin ise 60 milyon Euro olduğu ortaya çıkmıştı.

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #2

    İkili, daha sonrasında barışma paylaşımıyla futbolseverleri tekrardan şaşırtmıştı. Ancak Nara, sevgilisiyle birlikte poz vererek olay olmuştu. Icardi'nin eşi Wanda Nara, bu defa derin bacak dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #3

    Takipçilerden beğeni yağdı

    Nara'nın altına hiçbir şey girmeden verdiği poza takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #4

    Nara, geçtiğimiz günlerde leoparlı kıyafetiyle poz vermiş ve fitliği, vücut hatlarıyla oldukça dikkat çekmişti.

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #5

    İşte 9 Aralık 1986 doğumlu olan 35 yıl yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #6

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #7

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #8

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #9

     

    Altı çıplak pozuyla ortalığı salladı! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan derin dekolteli poz #10


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