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    Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir

    AP muhabiri Philip Crowther, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den altı farklı dilde yaptığı canlı yayınlarla viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 13:29
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    Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir

    Associated Press (AP) haber ajansının muhabiri Philip Crowther, Ukrayna krizine ilişkin olarak Kiev'den altı farklı dilde yaptı.

    Crowther'un canlı yayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

    İNGİLİZCE, LÜKSEMBURGCA, İSPANYOLCA, PORTEKİZCE, FRANSIZCA VE ALMANCA YAYIN YAPTI

    Crowther paylaştığı görüntülerde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den 6 ülkeye sırasıyla İngilizce, Lüksemburgca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve Almanca olarak canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

    Altı farklı dilde Ukrayna dan canlı yayın muhabir #1

     

    Altı farklı dilde Ukrayna dan canlı yayın muhabir #2


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