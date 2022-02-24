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Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir

Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir

AP muhabiri Philip Crowther, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den altı farklı dilde yaptığı canlı yayınlarla viral oldu.