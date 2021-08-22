Altı kez boşanmıştı, 7. evliliğe yeşil ışık yaktı! Seda Sayan kafaları karıştırdı... Evleniyor mu?

Altı kez boşanmıştı, 7. evliliğe yeşil ışık yaktı! Seda Sayan kafaları karıştırdı... Evleniyor mu?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'ın sözleri, ''Seda Sayan evleniyor mu?'' sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini bir bozdu pir bozdu. İki yıl aradan sonra sözü ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar'a ait ''Gel Günaha Girelim'' şarkısını seslendiren Seda Sayan, iki günde 1 milyon izlenmeyi geçerek trendlerde üst sıralara yerleşti.

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü ''Sabahın Sultanı Seda Sayan'' adlı program ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Seda Sayan çektiği klipte, fiziği ve enerjisi ile de oldukça dikkat çekerken Sultan lakabının da hakkını verdi.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, uzun süren suskunluğunu Show TV'de yayınlanan ''Pazar Sürprizi'' için bozdu.

Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Sayan, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'ın sözleri "Seda Sayan 7. kez evleniyor mu?" sorularını akıllara getirdi. İşte Seda Sayan'ın çok özel açıklamaları...

"BENİM SAĞIM SOLUM BELLİ OLMAZ"

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Sayan, evlilik hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Valla benim sağım solum belli olmaz. Doğru adam, adam gibi bir adam karşıma çıkarsa, neden olmasın! Neden yalnız kalayım ki? Tabii ki bir uzun yol arkadaşım olsun isterim. Yeter ki Allah doğrularla karşılaştırsın."





"BENİ MUTLU ETMEK ÇOK KOLAY"

"Yedi sayısının da alametleri çok güzel biliyorsun. Yediyi tanımalıyım, yaşamalıyım ama nasıl, nerede, ne zaman? O yedi kim olur? Onu bilemiyorum, kısmet.

Bugüne kadar hiçbir erkek yatağıma kahvaltı getirmedi. Beni mutlu etmek çok kolay. Büyük hediyeler beklemem."





"DEF ETMEYİ ÖĞRENDİM"

Ömür Sabuncuoğlu'nun "Sanat dünyasındaki dostluklar gerçek mi?" sorusu üzerine birçok sanatçının dostu olduğunu söyleyen Seda Sayan, en iyi arkadaşlarından birinin Hadise olduğunu dile getirdi.

Kimseye kin gütmemeyi öğrendiğini belirten Sayan, "Kin gütmek kendinize yapılan bir ağırlık. Kin güdeceğinize def edin gitsin. Bütün arkadaşlarıma def etmeyi öğretiyorum." dedi.

"DEMET AKALIN'IN NİKAH ŞAHİDİYİM, ABLASIYIM..."

Demet Akalın ile aralarında yaşanan küslükle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Kimseye kırgın değilim. Demet de bana kırılmasın, o da açsın çakralarını, ağırlık yapar. Ayrıca ben onun nikah şahidiyim, ablasıyım, çocuğunun halasıyım, kırgınlıklar olabilir ama bunlar önemli değil." dedi.

"MEHMET ALİ İLE KARDEŞİZ"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadıkları kavgaya dair açıklamalarda bulunan Seda Sayan, "Mehmet Ali'yle barıştık. Çok güzel bir özür diledi. Benden ve oğlumdan özür dilemesi, yanlışa düştüğünü söylemesi güzel oldu. Mehmet Ali Erbil benim kardeşim. Ben de maksadını aşan sözler sarf ettim ona, ben de özrümü diledim." ifadelerini kullandı.

"OĞULCAN'IN KARARINI SORGULAMAM"

Oğlu Oğulcan Engin'in, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılığıyla ilgili ilk kez konuşan Seda Sayan, "Kayınvalide olmaya hazırım ama Oğulcan'ın buna hazır olması önemli. Kendi kararlarını aldılar ve bu konuda konuşmam. Yeri geldiğinde Oğulcan konuşur. Karşılıklı alınan bir karar ve bize laf düşmez." açıklamasında bulundu.

"TAM EVLENİLECEK ZAMAN"

Ömür Sabuncuoğlu'nun, "Gel Günaha Girelim" hakkında sorduğu "Günaha girecek kimse var mı hayatınızda?" sorusu üzerine bir itirafta bulunan Seda Sayan, "Aslında tam evlenilecek zaman." dedi.

Seda Sayan, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." şeklinde konuştu.

6 KEZ BOŞANDI

58 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, magazin dünyasında en çok nikah masasına oturan isimlerin başında geliyor.