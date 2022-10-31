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    Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 48. Altın Kelebek ödüllerinde oylama başladı mı?

    48. Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. Peki Altın Kelebek Ödül töreni ne zaman yapılacak? İşte 48. Altın Kelebek Ödülleri hakkında merak edilenler..
    • 31.10.2022 - 11:48
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    Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 48. Altın Kelebek ödüllerinde oylama başladı mı?

    Altın Kelebek Ödülleri, 1972 yılında bu yana Hürriyet Kelebek tarafından verilen müzik ve televizyon ödülleri olarak bilinmektedir. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçiliyor.

    Finalistleri iki aşamalı halk oylamasıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, %70 halk oylaması, %30 jüri değerlendirmesi sonucunda sahiplerini bulmaktadır.

    Bu sene 48'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar adayları açıklandı. Buna göre Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir bu kategöride yarışacak isimler oldu.

    Peki Altın Kelebek Ödülleri bu sene ne zaman yapılacak ve sahiplerini bulacak? İşte cevabı..

    Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 48. Altın Kelebek ödüllerinde oylama başladı mı? #1

    Oylamalar başladı mı?

    Pantene Altın Kelebek heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Altın Kelebek Ödüllerinde oylamanın ikinci aşaması 26 Ekim tarihinden 9 Kasım tarihine kadar devam edecek.

    Altın Kelebek ödül töreni ne zaman?

    Bu sene 48. kez düzenlenecek Altın Kelebek Ödül töreni 4 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.


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