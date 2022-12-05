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    • Altın Kelebek'te giydiği elbiseye 'folyo' benzetmesi! Demet Özdemir'e yorum yağdı: "Alüminyum folyo gibi..."

    Altın Kelebek'te giydiği elbiseye 'folyo' benzetmesi! Demet Özdemir'e yorum yağdı: "Alüminyum folyo gibi..."

    Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim bu kez Altın Kelebek'te giydiği elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 05.12.2022 - 17:02
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    Altın Kelebek'te giydiği elbiseye 'folyo' benzetmesi! Demet Özdemir'e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...'

    2022 yılında evlendiği Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik hayatı sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir,  hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Dünyayla Benim Aramda gibi pek çok farklı yapımda rol alan isim, son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle adından söz ettirmişti.

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #1

    Altın Kelebek kıyafeti olay oldu

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar çekildiği pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu. Özdemir, bu kez Altın Kelebek ödül törenine katıldığı kıyafetiyle konuşuldu.

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #2

    "Alüminyum folyo gibi olmuş"

    Ünlülerin akın ettiği gecede boy gösteren Demet Özdemir'in parlak yapıdaki kıyafetine sosyal medyada "Şeker kabı" benzetmesi geldi. Ünlü oyuncunun kıyafeti kimi takipçiler tarafından beğenilirken, kimi kullanıcılar "Alüminyum folyo gibi olmuş" yorumunda bulundu.

    "Sıradan olmaktan iyidir"

    Ünlü ismin kıyafetini beğenen takipçiler ise "Gayet güzel olmuş", "Farklı olmak sıradan olmaktan iyidir" gibi yorumlarda bulundu.

    İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #3

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #4

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #5

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #6

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #7

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #8

    Altın Kelebek te giydiği elbiseye folyo benzetmesi! Demet Özdemir e yorum yağdı: 'Alüminyum folyo gibi...' #9


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