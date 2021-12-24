'Ama ben bakireyim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Yüz Numaralı Adam'ın Zeynep'i Oya Akkartal'ın son hali

'Ama ben bakireyim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Yüz Numaralı Adam'ın Zeynep'i Oya Akkartal'ın son hali

1978 yapımı Yüz Numaralı Adam filminde, Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen ve ''Ama ben bakireyim'' repliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Oya Akkartal, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Osman Seden'in üstlendiği, başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı ''Yüz Numaralı Adam'' filmi, Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alıyor.

Kadrosunda Kemal Sunal'ın yanı sıra Oya Aydoğan, Ali Şen ve Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı Yüz Numaralı Adam filmi, saflığı nedeniyle her girdiği işten kovulan Şaban'ın hikayesini konu ediniyor.

DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yüz Numaralı Adam filminde, Şaban'a aşık bir genç kız olan Zeynep karakterine hayat veren Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Oya Akkartal, yıllar sonra ortaya çıktı.

''Ama ben bakireyim'' repliğiyle akıllara kazınan Akkartal, değişimiyle herkesi şaşırttı. Oya Akkartal'ın son halini görenler, onu tanımakta güçlük çekti.

KAMERALARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Yeşilçam'da destek göremeyen oyuncular arasında olan Akkartal, sanat hayatına iyatro ile devam etti.

Yüz Numaralı Adam, Baldız ve Küçük Bey gibi projelerde yer alan Yeşilçam oyuncusu Oya Akkartal, bir süredir kameralardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

Oya Akkartal'ın son hali, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan usta oyuncu şirinliğinden ise hiçbir şey kaybetmemiş...

İşte Oya Akkartal'ın son hali: