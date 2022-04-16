'Aman Rabbi bu ne güzellik' Arka Sokaklar'ın Zeliş'i gömleğini açtı, sere serpe uzandı! 'Hüsnü'nün kızına bak'

'Aman Rabbi bu ne güzellik' Arka Sokaklar'ın Zeliş'i gömleğini açtı, sere serpe uzandı! 'Hüsnü'nün kızına bak'

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteri ile akıllara kazınan Yüsra Geyik'in bikinili pozları hayranlarının aklını aldı. Kusursuz fiziğini sergileyen Geyik, hayranlarından iltifat aldı.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başlayan Geyik, 4 yaşına geldiğinde tiyatro ile tanıştı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra Geyik, 13 yaşında ilk kez kamera karşısına geçti.

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde yer alan Yüsra Geyik, asıl ününü ise Arka Sokaklar dizisinde kazandı.

16 sezon boyunca Arka Sokaklar'da yer alan ve herkes tarafından Zeliş olarak tanınan Geyik, ani bir kararla projeden ayrıldı.

16 yıl boyunca aynı dizide oynadıktan sonra yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'a transfer olan Geyik, Melisa'ya hayat verdi.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç gibi isimlerle oynayan Geyik, kısa bir süre sonra ise projeden ayrıldı.

Şu sıralar herhangi bir yapımda yer almayan ve hayranlarının Arka Sokaklar'a geri dönmesi için ısrar ettiği oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hayat verdiği rollerden farklı bir havaya bürünen ve sosyal medya üzerinde cesur karelere imza atan Geyik, bikinili fotoğrafı ile akılları baştan aldı.

Yüsra Geyik'in cesur pozlarına karşı kayıtsız kalmayan hayranları, "Çok güzelsin" demeden fotoğrafı geçemiyor.

Yüsra Geyik'ten fizik şov

Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Hüsna Çoban'ın kızını canlandırdı.

Dizinin kemik kadrosunda olan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon aldığı ayrılık kararı ile hayranlarını şoke etti.

Kardeşini canlandıran Onur Bay ile birlikte diziden ayrılan ve şu sıralar ekranda olmayan Geyik'in sosyal medyası ise mercek altında.

Birbirinden güzel karelerini yayınlayan ve hayranlarının aklını alan Yüsra'dan bikinisiyle yeni bir şov daha geldi.

Beyaz gömleğinin düğmelerini açan ve beyaz bikinisi ile boy gösteren Yüsra Geyik'in kusursuz fiziği dikkatleri çekti. Güzelliğine ve fiziğine yorum alan ünlü isim için, "Hüsnü'nün kızına bak" , "Aman Allah'ım bu ne güzellik" , "Bacakların bu kadar uzun muydu?" tarzında yorumlar geldi.