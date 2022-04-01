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    Amberin Zaman: Gazeteciliği bıraktım

    Amberin Zaman: Gazeteciliği bıraktım

    Amberin Zaman, Twitter hesabından gazetecilik mesleğini bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 11:37
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    Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, gazeteciliği bıraktı.

    Zaman, duyuruyu Tvitter hesabından yaptı.

    "KARİYERİMİ SONLANDIRIYORUM"

    Zaman, yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik kariyerimi bugün itibarıyla sonlandırdım." ifadelerini kullandı.

    Zaman'ın bu duyurusunun altına birçok yorum geldi. Kimi üzüldüğünü belirtirken kimi de kararın isabetli olduğunu belirtti.

    ABMERİN'İN PKK VE ÖCALAN GÜZELLEMELERİ

    Amberin Zaman, sık sık PKK ve Abdulah Öcalan güzellemeleriyle gündeme gelirken en büyük tepkiyi İŞİD'e karşı PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve PYD gibi örgütleri desteklemeyi savunmasıyla çekmişti.

    Amberin Zaman: Gazeteciliği bıraktım #1

    Amberin Zaman: Gazeteciliği bıraktım #2

    Amberin Zaman: Gazeteciliği bıraktım #3

    Amberin Zaman: Gazeteciliği bıraktım #4


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