Ameliyat olmuştu! Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur'un sağlık durumu nasıl? İlk açıklama eşinden geldi

Merhum Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu Süha Uygur, uzun zamandır devam eden diz ağrıları sonrası ameliyat oldu. Süha Uygur'un sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, eşi Filiz Uygur'dan geldi.

Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur'un ikizi, Behzat Uygur'un da ağabeyi olan Süha Uygur, uzun zamandır devam eden diz ağrıları nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Uygur, dün gerçekleştirilen operasyonla ameliyat edildi. Diz protezi takılan tiyatrocu Süha Uygur'dan sevindiren haber geldi.

Eşi Filiz Uygur, Süha Uygur'un son durumunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Arayıp soran herkese teşekkür eden Filiz Uygur yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhabalar, Süha ameliyattan çıktı, gayet başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede toparlanacağını umuyoruz. Bu süreçte gerek mesajlarıyla, gerek telefonla arayarak, gerekse yanımızda olarak sevgilerini esirgemeyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler."





SÜHA UYGUR KİMDİR?

1958 yılında Samsun'da doğan Süha Uygur, tiyatrocu Nejat Uygur ve Necla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir. Aslen Kilisli olan Uygur, 16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

1980 yılında Necla-Nejat Uygur Tiyatrosu'nun Tiyatro Müdürlüğü'ne getirilmiş ve bu görevi 1992 yılına kadar yürütmüştür. Bu süre içerisinde Nejat Uygur'un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yapmıştır.

1993 yılında kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber "Genç Uygurlar Tiyatrosu"nu kuran Süha Uygur'un, bu süre içerisinde "Boynuz Kulağı Geçer", "Tele Köle", "Üç Salakşörler" oyunları sahnelenmiştir.

2001 yılına kadar görevine devam etmiş ve 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurmuştur. Babası Nejat Uygur'un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürmüştür.

Uygur Sanat oluşumu içerisinde "Türkiye'nin Delisi", "Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi", "Kodum mu Oturturum", oyunlarında yapımcı ve yönetmen olarak görev alan Uygur, 2006-2009 yılları arasında çalışmalarına ara vermiştir. 2009 yılında rahmetli babasının isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu'nu kurmuştur.

"Bu Dünya Hepimizin", Küçük Kız ve Yıldızlar", "Güneşe Yolculuk"," İyilik Ağacı", "Kırmızı Pabuçlar"," Mıknatıs Çocuk", "Çocuk Ülkesi" ve "Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde" oyunların genel sanat yönetmenliğini yapmıştır.

2014 yılında Uygur Çocuk Tiyatrosu'nu yeniden hayata geçiren Süha Uygur, 2015 yılında hala sahnelenmekte olan "Kapıdaki Düşman" isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yapmıştır.

31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa eden Erhan Yazıcıoğlu'nun yerine atanan Süha Uygur, 15 Ekim 2019 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

Filiz Uygur ile evli ve iki çocuk babasıdır.