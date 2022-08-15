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    Ameliyatı yapan ekip şoke oldu! 232 tane diş çektiler... Akıllara durgunluk veren olay

    Hindistan'ın Mumbai kentinde ilginç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Ashique Gavai'nin çenesinden ameliyatla 232 diş çıkarıldı. İşte, akıllara durgunluk veren o olay...
    • 15.08.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 15:12
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    Ameliyatı yapan ekip şoke oldu! 232 tane diş çektiler... Akıllara durgunluk veren olay

    Dünya üzerinde yaşanmış ve inanması güç en ilginç hikayeyi sizler için derledik.

    Hindistan'ın Buldhana kentinde doktorları hayrete düşüren bir olay yaşandı.

    17 yaşındaki Ashik Gavai, yüzünün sağ tarfında büyük bir şişlik hisseti ve hastaneye başvurdu.

    Hastanede yapılan muayene ve testler sonucunda Gavai'nin sağ alt çenesinde azıdişini etkileyen ve ender görülen bir büyüme olduğu ortaya çıktı.

    Durumu pek parlak olmayan çocuğun ameliyat olmasına karar verildi.

    Ameliyat esnasında doktorları şoke eden bir olay yaşandı.

    Gavai'nin çenesinden sürekli olarak boyları 2-3 cm olan küçük dişler çıkıyordu.

    Ameliyatı yapan ekip şoke oldu! 232 tane diş çektiler... Akıllara durgunluk veren olay #1

    232 tane diş çektiler

    Ve operasyon sonunda çocuğun çenesin tam 232 tane küçük diş parçası çıkarıldı.

    Diş hekimi Dhivare-Palwankar ekibinin üstlendiği bu operasyon tam 7 saat sürdü.

    Dhivare-Palwankar ise bunun bir dünya rekoru olduğunu söyledi.

    17 yaşındaki Ashik Gavai, böyle bir rahatsızlık yaşamadığını fakat bazen çenesinin sağ tarafında bir ağrı hissettiğini söyledi.

    Diş hekimi Dhivare-Palwankar "Ashik, yoksul bir ailede yaşadığı için önceki belirtilerde bir uzmana danışamamış; fakat şişlik büyümeye devam edince devlet hastanesine gelmek zorunda kalmış" şeklinde ekledi.

    Ashik'in yüzündeki şişliğin indiği ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

    Ameliyatı yapan ekip şoke oldu! 232 tane diş çektiler... Akıllara durgunluk veren olay #2

    Ameliyatı yapan ekip şoke oldu! 232 tane diş çektiler... Akıllara durgunluk veren olay #3


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