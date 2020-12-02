Amerikalı besteci Philip Springer’dan Ay Işığı Sonatı

94 yaşındaki besteci kızının doğum günü için piyano başına geçti ve Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı'nı çaldı.

Meşhur Noel şarkısı ‘Santa Baby’nin mimarı Amerikalı besteci Philip Springer (94), kızının doğum günü için piyano başına geçti.

Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı'nı çalan bestecinin resitalini kızı Tamar, canlı canlı yayınladı.

BEĞENİ YAĞDI

Dünyanın dört bir yanından bu yayın, beğeni yağmuruna tutuldu.

Gelen tebrik mesajlarının ardından Tamar, "5 dakikanız varsa, bu benim için doğum günümün en önemli anıydı, 94 yaşındaki babam, 'Santa Baby' bestecisi Philip Springer, Ayışığı Sonatı'nı çalıyor.” diye yazdı.

94 yaşındaki Amerikalı besteciden Ay Işığı Sonatı İZLE

EN ÖNEMLİ İSİMLERE ŞARKILAR YAZDI

Frank Sinatra, Dusty Springfield ve Elvis Presley gibi onlarca yıllık kariyeri boyunca müziğin en büyük isimlerinden bazılarına şarkılar yazan Springer’ın en büyük hiti; Noel standardı olarak kaldı.