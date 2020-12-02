Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.798
0.74%
EXEN Coin
11.45
4.18%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Amerikalı besteci Philip Springer’dan Ay Işığı Sonatı

    94 yaşındaki besteci kızının doğum günü için piyano başına geçti ve Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı'nı çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 15:11
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 17:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Amerikalı besteci Philip Springer’dan Ay Işığı Sonatı

    Meşhur Noel şarkısı ‘Santa Baby’nin mimarı Amerikalı besteci Philip Springer (94), kızının doğum günü için piyano başına geçti.

    Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı'nı çalan bestecinin resitalini kızı Tamar, canlı canlı yayınladı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Dünyanın dört bir yanından bu yayın, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Gelen tebrik mesajlarının ardından Tamar, "5 dakikanız varsa, bu benim için doğum günümün en önemli anıydı, 94 yaşındaki babam, 'Santa Baby' bestecisi Philip Springer, Ayışığı Sonatı'nı çalıyor.” diye yazdı.

    94 yaşındaki Amerikalı besteciden Ay Işığı Sonatı İZLE

    EN ÖNEMLİ İSİMLERE ŞARKILAR YAZDI

    Frank Sinatra, Dusty Springfield ve Elvis Presley gibi onlarca yıllık kariyeri boyunca müziğin en büyük isimlerinden bazılarına şarkılar yazan Springer’ın en büyük hiti; Noel standardı olarak kaldı.

    Amerikalı besteci Philip Springer’dan Ay Işığı Sonatı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir