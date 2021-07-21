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- Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar
Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 21:51
- Güncelleme : 21.07.2021 - 22:35
Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlendi.
İçlerinde Hrant Dink Vakfı, İKSV, Mezopotamya, Medyascope gibi kuruluşların olduğu listede toplamda sağlanan destek fon tutarı 3 milyon 535 bin 574 dolar oldu.
EN ÇOK FON SAĞLANAN KURULUŞ HRANT DİNK VAKFI ve MEDYASCOPE
2001-2021 yılları arasında en çok fon desteği sağlanan kuruluş 1 milyon 238 bin 993 dolar ile Hrant Dink Vakfı olurken, 477 bin 58 dolar fon desteğiyle Medyascope ikinci sırada yer aldı.
PKK'NIN MEDYASINA DA DESTEK SAĞLANDI
Desteklenen kuruluşlar arasında PKK medyası Mezopotamya'ya da 44 bin 676 dolar fon sağlandığı ortaya çıktı.
DESTEKLENEN MEDYA KURULUŞLARI VE FON DESTEĞİ MİKTARI
Independent - 124 bin 15 dolar
140journos - 60 bin dolar
Mezopotamya - 44 bin 676 dolar
Medyascope - 477 bin 58 dolar
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DİĞER KURULUŞLAR
Listede yer alan diğer kuruluşlar ve desteklenen fon destekleri şu şekilde;
KAGİDER - 41 bin 75 dolar
Bilgi Üniversitesi - 18 bin 863 dolar
KAMER - 343 bin 545 dolar
TESEV - 342 bin 708 dolar
DİSA - 289 bin 108 dolar
TÜSEV - 118 bin 420 dolar
İKSV - 164 bin 365 dolar
Serbestiyet - 49 bin 995 dolar
Sabancı Üniversitesi - 366 bin 768 dolar
Boğaziçi Üniversitesi- 40 bin dolar