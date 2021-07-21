Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar

Chest Foundation, 2001-2021 yılları arasında Türkiye'de Medyascope, Mezopotamya, Independent Türkçe ve 140Journes gibi medya kuruluşlarına 705 bin 749 dolar tutarında fon sağladı.

Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlendi.

İçlerinde Hrant Dink Vakfı, İKSV, Mezopotamya, Medyascope gibi kuruluşların olduğu listede toplamda sağlanan destek fon tutarı 3 milyon 535 bin 574 dolar oldu.

EN ÇOK FON SAĞLANAN KURULUŞ HRANT DİNK VAKFI ve MEDYASCOPE

2001-2021 yılları arasında en çok fon desteği sağlanan kuruluş 1 milyon 238 bin 993 dolar ile Hrant Dink Vakfı olurken, 477 bin 58 dolar fon desteğiyle Medyascope ikinci sırada yer aldı.

PKK'NIN MEDYASINA DA DESTEK SAĞLANDI

Desteklenen kuruluşlar arasında PKK medyası Mezopotamya'ya da 44 bin 676 dolar fon sağlandığı ortaya çıktı.

DESTEKLENEN MEDYA KURULUŞLARI VE FON DESTEĞİ MİKTARI

Independent - 124 bin 15 dolar

140journos - 60 bin dolar

Mezopotamya - 44 bin 676 dolar

Medyascope - 477 bin 58 dolar

DİĞER KURULUŞLAR

Listede yer alan diğer kuruluşlar ve desteklenen fon destekleri şu şekilde;

KAGİDER - 41 bin 75 dolar

Bilgi Üniversitesi - 18 bin 863 dolar

KAMER - 343 bin 545 dolar

TESEV - 342 bin 708 dolar

DİSA - 289 bin 108 dolar

TÜSEV - 118 bin 420 dolar

İKSV - 164 bin 365 dolar

Serbestiyet - 49 bin 995 dolar

Sabancı Üniversitesi - 366 bin 768 dolar

Boğaziçi Üniversitesi- 40 bin dolar