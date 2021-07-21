Euro
10.1091
0.04%
Dolar
8.5604
0%
Altın
496.9
-0.38%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
272.615
5.42%
EXEN Coin
24.77
1.14%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar

    Chest Foundation, 2001-2021 yılları arasında Türkiye'de Medyascope, Mezopotamya, Independent Türkçe ve 140Journes gibi medya kuruluşlarına 705 bin 749 dolar tutarında fon sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 22:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar

    Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlendi.

    İçlerinde Hrant Dink Vakfı, İKSV, Mezopotamya, Medyascope gibi kuruluşların olduğu listede toplamda sağlanan destek fon tutarı 3 milyon 535 bin 574 dolar oldu.

    EN ÇOK FON SAĞLANAN KURULUŞ HRANT DİNK VAKFI ve MEDYASCOPE

    2001-2021 yılları arasında en çok fon desteği sağlanan kuruluş 1 milyon 238 bin 993 dolar ile Hrant Dink Vakfı olurken, 477 bin 58 dolar fon desteğiyle Medyascope ikinci sırada yer aldı.

    PKK'NIN MEDYASINA DA DESTEK SAĞLANDI

    Desteklenen kuruluşlar arasında PKK medyası Mezopotamya'ya da 44 bin 676 dolar fon sağlandığı ortaya çıktı.

    DESTEKLENEN MEDYA KURULUŞLARI VE FON DESTEĞİ MİKTARI

    Independent - 124 bin 15 dolar

    140journos - 60 bin dolar

    Mezopotamya - 44 bin 676 dolar

    Medyascope - 477 bin 58 dolar

    LİSTEYE DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYIN

    Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar #1

    DİĞER KURULUŞLAR

    Listede yer alan diğer kuruluşlar ve desteklenen fon destekleri şu şekilde;

    KAGİDER - 41 bin 75 dolar

    Bilgi Üniversitesi - 18 bin 863 dolar

    KAMER - 343 bin 545 dolar

    TESEV - 342 bin 708 dolar

    DİSA - 289 bin 108 dolar

    TÜSEV - 118 bin 420 dolar

    İKSV - 164 bin 365 dolar

    Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar #2

    Serbestiyet - 49 bin 995 dolar

    Sabancı Üniversitesi - 366 bin 768 dolar

    Boğaziçi Üniversitesi- 40 bin dolar

    Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar #3

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir