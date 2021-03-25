Amnezi nedir? Masumiyet Ela'nın hafıza kaybı Amnezi belirtileri nelerdir?

Masumiyet dizisi Ela karakterinin yaşadığı hafıza kaybına amnezi teşhisi konulduğu öğrenildi. Diziyle gündeme gelen hastalık hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki amnezi nedir, belirtileri neler?

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Masumiyet, senaryosuyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Ela karakterinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet sonrasında erotomani teşhisiyle gündeme gelen dizide, yeni bir teşhis gündeme geldi.

Hafıza kaybı yaşayan Ela Yüksel'e amnezi teşhisi konulduğu öğrenildi. Seyirciler hızla amnezi ile ilgili bilgileri araştırırken, hafıza kaybı nedenleri ve belirtileri de merak konusu oldu.

Peki amnezi nedir? Hafıza kaybı amnezi belirtileri nelerdir? İşte Masumiyet Ela'nın hastalığı amnezi hakkında merak edilenler..

AMNEZİ NEDİR?

Amnezi, bir çeşit hafıza kaybıdır. Amneziye sahip kişiler yeni bilgi öğrenmede ve bellek oluşturmakta sıkıntı yaşarlar.

Amnezide, kişiler Alzheimer gibi ileri demans hastalıklarından farklı olarak kendi kimliklerini, motor ve dil becerilerini ya da mekân algılarını kaybetmezler; ancak geçmiş olayları hatırlama, yeni anı oluşturma ve yeni bilgileri öğrenmede problem yaşarlar.

AMNEZİ NEDENLERİ

Başa alınan darbeler, beyindeki tümör, kişilik bölünmesi, tecavüz veya bir kişinin katil olduğunu görmek veya intihar gibi korkulan bir olaya şahit olmak, yeterli düzeyde vitamin almamak, uyku hapları veya ameliyat öncesi kullanılan anestezi gibi ilaçlar, akıl hastalıkları, karbon monoksit gibi zehirler, alkol ve madde bağımlılığı amneziye sebep veren durumlardır.

AMNEZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Amnezinin belirtileri amnezinin türüne göre değişmekle birlikte, temel belirti hafıza kaybıdır.

Mevcut anıların, bilgilerin ve deneyimlerin hatırlanmasında ya da yeni anıların oluşturulmasında ve bilgilerin hafızada tutulmasında güçlük yaşanır. Kişiler önceden edinmiş oldukları bilgileri, yerleri, olayları ve olaylara ilişkin detayları hatırlamakta zorlanır.

Ayrıca yanlış kurgulanmış ya da zamansal örgüdeki yerleri değiştirilmiş anılar, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu ve gerginlik de yaşanan amnezinin türüne bağlı olarak amnezi belirtileri arasında yer alabilir.

İki tür amnezi vardır:

Retrograd amnezide kişiler geçmişe dönük anıları hatırlamakta problem yaşar. Bu durumda ilk olarak en yakın tarihli anılar etkilenir. Kişilerin bir gün önce ne yediğini ya da bir önceki hafta yaşanan olayları hatırlayamaması şeklinde durumlar ortaya çıkar.

Yeni anı oluşturma güçlüğü olarak tanımlanan anterograd amnezide, kişiler kısa süre önce yaşanan olayları ve öğrenilen yeni bilgileri hafızalarında tutmakta zorlanır. Bu durum geçici ya da kalıcı olabilir.

AMNEZİ TEDAVİSİ

Hastalığın tanısında; hastanın hikayesi, nörolojik muayene başta olmak üzere fiziksel muayenesi, hastanın düşünme, yargıya varma, uzun ve kısa dönem belleğini hatırlama gibi bilişsel durumunu değerlendirmeye yardımcı olan testlerin yapılması gerekir.

Amnezinin tamamen iyileştirici bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın altında yatan sebep bulunduğunda bu sebebe yönelik tedaviler uygulanır.