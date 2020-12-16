Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları

Farklı televizyonların ana haber bültenlerinde izleyicilerin karşısına çıkan spikerler, giyimlerine de büyük önem veriyor.

Televizyon ekranlarında her akşam ana haber spikerlerinin reyting yarışı var.

19.00'da başlayan ana haber bültenlerinin kadın spikerleri arasında, reytingin yanı sıra şıklık yarışı da var.

Nazlı Çelik, Ece Üner, Serap Belet, Fulya Kalfa ve Nevşin Mengü...

Farklı kanallarda izleyicilerin karşısına çıkan isimler, bülten öncesinde en şık elbiselerini giyerek kameraların karşısına geçiyor.

Kadın spikerler kimi zaman çok beğeniliyor kimi zaman çok rüküş de bulunabiliyor.

İşte ekranlardaki kadın spikerlerin bugünkü tarzları;

NAZLI ÇELİK - STAR ANA HABER

ECE ÜNER - SHOW ANA HABER

SERAP BELET - HABERTÜRK

FULYA KALFA - CNN TÜRK

NEVŞİN MENGÜ - OLAY TV