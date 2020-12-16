Euro
9.4982
-0.37%
Dolar
7.7969
-0.5%
Altın
464.68
-0.56%
Borsa
1.392
-0.21%
Bitcoin
158.640
4.30%
EXEN Coin
11.00
2.13%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C
    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları

    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları

    Farklı televizyonların ana haber bültenlerinde izleyicilerin karşısına çıkan spikerler, giyimlerine de büyük önem veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 20:02
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 20:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Televizyon ekranlarında her akşam ana haber spikerlerinin reyting yarışı var.

    19.00'da başlayan ana haber bültenlerinin kadın spikerleri arasında, reytingin yanı sıra şıklık yarışı da var.

    Nazlı Çelik, Ece Üner, Serap Belet, Fulya Kalfa ve Nevşin Mengü...

    Farklı kanallarda izleyicilerin karşısına çıkan isimler, bülten öncesinde en şık elbiselerini giyerek kameraların karşısına geçiyor.

    Kadın spikerler kimi zaman çok beğeniliyor kimi zaman çok rüküş de bulunabiliyor.

    İşte ekranlardaki kadın spikerlerin bugünkü tarzları;

    NAZLI ÇELİK - STAR ANA HABER

    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları #1

    ECE ÜNER - SHOW ANA HABER

    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları #2

    SERAP BELET - HABERTÜRK

    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları #3

    FULYA KALFA - CNN TÜRK

    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları #4

    NEVŞİN MENGÜ - OLAY TV

    Ana haber spikerlerinin birbirinden farklı giyim tarzları #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir