Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu: Barış Akarsu kimdir, neden öldü?

Akademi Türkiye yarışmasında birinci olmasının ardından yıldızı parlayan Barış Akarsu, 14 yıl önce bugün vefat etti. Peki Barış Akarsu kimdir, neden öldü? İşte Barış Akarsu'nun biyografisi...

Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu Barış Akarsu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Haziran 2007 tarihinde 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra kaza geçirdi.

Kaza geçirmesinin ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akarsu, yaşam mücadelesini kaybederek 4 Temmuz 2007 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Akarsu'nun hayranları, ünlü sanatçının ölüm yıl dönümünde Twitter'da #ohep28yaşında etiketi ile paylaşımlarda bulundu.

Peki Barış Akarsu kimdir? İşte Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu: Barış Akarsu'nun biyografisi...

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

29 Haziran 1979 tarihinde Hatice ve Selahattin Akarsu'nun oğulları olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde dünyaya gelen Barış Akarsu, okul hayatına Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda başlamış ve ardından ortaokul öğrenimini bitirmiştir.

Ortaokuldan sonra Amasra Lisesi'ne giden Akarsu, burada lise öğrenimini de tamamlamıştır. Küçük yaşlarda iken şehre gelen müzisyenleri seyrederek onlardan ilham almış ve daha sonra mızıka, flüt, klavye ve gitar gibi enstrümanlar çalmaya başlamıştır.

Çocukluk yıllarında müziğin yanı sıra spora da ilgi duyan Akarsu, dört yıl boyunca basketbol oynamış ve ardından karate ile ilgilenmiştir. Lise yıllarında Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelkencilik yapmıştır.

Liseyi bitirmesinin ardından müzisyenliğin yanında animatörlük de yaparak Antalya'da yaşamaya başlayan ünlü sanatçı, daha sonra Karadeniz Ereğli'ye yerleşmiş ve buradaki barlarda müzisyen olarak çalmıştır.

Diğer yandan yerel radyo ve televizyon kanalları için programlar hazırlamaya başlamış ve arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılmıştır.

Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Barış Akarsu, Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirmiştir. Seslendirdiği şarkılar oldukça beğenilmiş ve yarışmada gördüğü ilgiyle finale kadar gelerek birinci olmuştur.

28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmiştir. Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde vefat etmiştir.