'Analar neler doğuruyor' Survivor'ın ilk gönüllü şampiyonu Hilmi Cem'i gören bir daha bakıyor...

'Analar neler doğuruyor' Survivor'ın ilk gönüllü şampiyonu Hilmi Cem'i gören bir daha bakıyor...

Survivor 2013 sezonunu birincilikle bitiren Hilmi Cem İntepe'nin son hali, takipçilerinin dikkatini çekti. Tarzını değiştiren Hilmi Cem'in yeni tarzı, oldukça beğenildi.

Asıl mesleği dansçılık olan Hilmi Cem, İntepe, ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı.

2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

Survivor sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Hilmi Cem İntepe, yarışmanın ardından birçok dizi ve sinema filminde boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

Son olarak Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i olarak başrolü üstlenen Hilmi Cem İntepe, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gittikçe karizmatikleşti

Dizide gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan Hilmi Cem İntepe yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

30 yaşındaki Hilmi Cem'in yıllar içerisindeki değişimi, görenler şaşırtıyor.

Kimileri yaşlandığı yorumlarını yaparken, kimileri ise olgunlaştıkça daha yakışıklı olduğunu yazıyor.

İşte Hilmi Cem İntepe'nin son hali..