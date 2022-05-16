'Anasına bak kızını al' Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dekolte pozları nefes kesti...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yeni kareler yayınladı. Öztel'in güzelliği takipçilerinin beğeni ve yorumlarıyla taçlandı.

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra açıklamalarıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Son klibi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Hatta öyle ki, Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi de sosyal medyanın konuştuğu isimler arasında yerini aldı.

Havva Öztel'in iddialı paylaşımları, kızı Aleyna'yı aratmıyor.

Aktif bir Instagram kullancısı olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Son kareleri mest etti

Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşanan Havva Öztel, Instagram pozlarıyla adeta fırtına gibi esiyor.

44 yaşındaki 2 genç kız annesi Havva Öztel, bu defa göbek dekolteli poz verdi.

Yeşillikler arasına geçen Öztel, göbeğini açık bırakan tişörtü ile o anları ölümsüzleştirdi.

Yaşını hiç göstermeyen ve fiziğiyle oldukça fit görünen Havva Öztel'e takipçilerinden tam not geldi.

Kızı Aleyna'nın aksine siyah saçlarıyla beğeni toplayan Havva Öztel'e "Kızından daha güzel, "Anasına bak kızını al", "Aleyna'yı sollar" gibi yorumlar yapıldı.