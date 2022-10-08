Andropoz dizisi konusu nedir? Engin Günaydın ekranlara döndü! Andropoz dizisi oyuncuları kimler?

Rol aldığı yapımlarla adından sıkça bahsettiren Engin Günaydın, uzun süre sonra ekranlara dönüş yaptı. Ünlü oyuncu Netflix yapımı Andropoz dizisinde rol alacak. Peki Andropoz dizisi konusu nedir?

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Burhan karakteriyle hafızalara kazınan ve pek çok başka projede yer alan oyuncu Engin Günaydın, uzun süre sonra ekranlara dönüş yaptı. Günaydın, Netflix yapımı olan Andropoz dizisinde 50'li yaşlardaki Yusuf'u canlandıracak. Peki Andropoz dizisi konusu nedir? Andropoz dizisi oyuncuları kimler?

Andropoz dizisi konusu nedir?

Netflix'te yayınlanan dizi evli ve iki çocuk babası olan Yusuf'u konu almaktadır. Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmaris bölgesinde yaşayan Yusuf, 50'li yaşlarına gelmiş ve yaşlanmıştır. Karakter ayrıca bedeninin yaşlanmasını da kafasına fena takmıştır. Yusuf'un en büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Yusuf, bu hayali için çaba gösterecektir.

Engin Günaydın'ın canlandırdığı Yusuf'un maceraları, ev sahibi ve eniştesiyle yaşadığı zengin dünyanın aslında karanlık olan yüzü, esprili bir şekilde seyirciye aktarılacaktır.

Andropoz dizisi oyuncuları kimler?

Engin Günaydın,

Tamer Karadağlı,

Derya Karadaş,

Yuliia Sobol,

Doğa Zeynep Doğuşlu,

Ergin Torun,

Melissa & Merih Dilber,

Turgut Tunçalp

Gülçin Santırcıoğlu,

Şebnem Hassanisoughi.

Andropoz dizisi yayınlandı mı?

Netflix yapımı Andropoz dizisi, 7 Ekim 2022 Cuma günü itibariyle yayınlandı.