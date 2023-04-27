Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan ile Brad Pitt, çekişmeli bir boşanma süreci geçirdi.

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Jolie-Pitt çifti, 2019 yılında boşandı.

Ünlü çiftin 3 biyolojik, 3 evlatlık olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor.

Angelina Jolie ve Bratt Pitt'in çocukları merak konusu olurken, büyük oğulları Maddox Chivan Jolie-Pitt görenleri şaşırttı.

Annesi ile Beyaz Saray'da bir davette görüntülenen Maddox, şimdilerde 22 yaşında.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

İlk evladı

Angelina Jolie, Maddox'u 2002 yılında Kamboçya'da bir yetimhanede görüp evlat edindi.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

Maddox, Jolie'nin ikinci eşi Billy Bob Thornton ile evliyken Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

Jolie, daha sonra Brad Pitt'le evlenince Pitt, Maddox'u babası olarak nüfusuna geçirmişti.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

Brad Pitt krizi

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in Eylül 2016’da başlayan boşanma davası süresince Maddox ile babasının arasının açık olduğu biliniyordu.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

Pitt’in, özel jetle ailece çıktıkları bir seyahatte, alkollüyken Maddox ile ciddi bir kavga yaşadığı, hatta oğluna şiddet uyguladığı haberleri gündeme gelmişti. Bu olay, Jolie’nin iki yıllık evliliğini sonlandırmak için Pitt’e boşanma davası açmasını tetiklemişti.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...

Akabinde ise Maddox ve Pitt'in görüşmedikleri basına yansıdı.

Kameralardan uzak büyüyen Maddox, magazinin merceğinde. Son hali ise görenlerin ilgisini çekti.

Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...
Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın...