Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı büyüdü! Kamboçyalı Maddox'a bakın..."Brad Pitt'i sildi" Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evlatlık oğulları Maddox, 22 yaşında girdi. Kameralara poz veren Maddox, son haliyle ilgi odağı oldu.

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan Angelina Jolie ile Brad Pitt, çekişmeli bir boşanma süreci geçirdi.

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Jolie-Pitt çifti, 2019 yılında boşandı.

Ünlü çiftin 3 biyolojik, 3 evlatlık olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor.

Angelina Jolie ve Bratt Pitt'in çocukları merak konusu olurken, büyük oğulları Maddox Chivan Jolie-Pitt görenleri şaşırttı.

Annesi ile Beyaz Saray'da bir davette görüntülenen Maddox, şimdilerde 22 yaşında.

İlk evladı

Angelina Jolie, Maddox'u 2002 yılında Kamboçya'da bir yetimhanede görüp evlat edindi.

Maddox, Jolie'nin ikinci eşi Billy Bob Thornton ile evliyken Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu.

Jolie, daha sonra Brad Pitt'le evlenince Pitt, Maddox'u babası olarak nüfusuna geçirmişti.

Brad Pitt krizi

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in Eylül 2016’da başlayan boşanma davası süresince Maddox ile babasının arasının açık olduğu biliniyordu.

Pitt’in, özel jetle ailece çıktıkları bir seyahatte, alkollüyken Maddox ile ciddi bir kavga yaşadığı, hatta oğluna şiddet uyguladığı haberleri gündeme gelmişti. Bu olay, Jolie’nin iki yıllık evliliğini sonlandırmak için Pitt’e boşanma davası açmasını tetiklemişti.

Akabinde ise Maddox ve Pitt'in görüşmedikleri basına yansıdı.

Kameralardan uzak büyüyen Maddox, magazinin merceğinde. Son hali ise görenlerin ilgisini çekti.