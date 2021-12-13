Ani ayrılığıyla şoke etmişti! Usta oyuncu Yasak Elma'ya geri döndü

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'dan izleyicileri sevindirecek bir haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle diziye ara veren Erdal Bilingen'in yeniden sete geri döndüğü öğrenildi.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, pazartesi günlerine damgasını vuruyor.

Hikayesi sürekli değiştiği için oyuncu sirkülayonunun da fazla olduğu diziden izleyicileri sevindirecek bir haber geldi. Diziye zorunlu olarak ara vermek durumunda kalan usta oyuncu, ekibe geri döndü.

ERDAL BİLİNGEN GERİ DÖNDÜ

Yasak Elma dizisinde Murat Aygen'in hayat verdiği Doğan karakterinin sağ kolu Çetin rolüne Erdal Bilingen hayat veriyordu.

Ancak Erdal Bilingen, geçtiğimiz aylarda bel fıtığı tedavisi nedeniyle projeye zorunlu bir ara vermek durumunda kalmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ameliyat olan ve sağlığına kavuşan usta oyuncu Erdal Bilingen, yeniden sete dönüş yaptı.

Sevilen oyuncu, 13 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümle birlikte hayranlarıyla buluşacak.