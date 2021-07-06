Anında silse de yakalandı! Reyhan Karaca'dan talihsiz photoshop... Takipçileri affetmedi!

'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla tanınan 50 yaşındaki Reyhan Karaca, sosyal medyada yayınladığı fotoğraf karesiyle görenleri hayrete düşürdü.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri daha güzel görünmek için photoshop'a başvuruyor. Bazen photoshop'u fazla kaçırınca da takipçilerinin dillerine düşmekten kurtulamıyor.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Reyhan Karaca, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

TAKİPÇİLERİ HEMEN YAKALADI

Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.

Ağzının yamulmasına rağmen fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Karaca'ya yorum yağdı. Tepkilerin ardından ünlü şarkıcı fotoğrafını hemen sildi.