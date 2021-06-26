Ankaralı Coşkun kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun'un biyografisi

Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı'nın torunu olan Ankaralı Coşkun, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. Peki Ankaralı Coşkun kimdir? İşte biyografisi..

Küçük yaşlardan itibaren müzikle haşır neşir olan ünlü şarkıcı Ankaralı Coşkun, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un sezon finali konukları arasında yer alıyor.

5 yaşındayken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun'un hayatı, programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularının yanıtşarı araştırılıyor.

Peki Ankaralı Coşkun kimdir? İşte İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun hakkında merak edilenler…

ANKARALI ÇOŞKUN KİMDİR?

20 Nisan 1977 tarihinde dünyaya gelen Ankaralı Coşkun'un, müzikle tanışması anne karnında başlamıştır. Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir. Babasına da müzik aşkı, yine çok usta bir virtüöz olan dedesi Haydar Direk'ten intikal etmiştir.

Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunu olan Ankaralı Coşkun'un bağlama ile tanışması 5 yaşında gerçekleşmiştir.

5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başlamıştır.

Yaşıtları sokakta oyun oynarken o geceleri düğünlerde türküler söylemiş, gündüzleri de bugünlerde ustalık mertebesine ulaştığı bağlamasını daha iyi çalabilmek adına saatlerce ders çalışmıştır.

Ankaralı Coşkun, 1996 yılında 19 yaşında ''Vay Seni Vay Vay'' adlı ilk albümünü müzik severlerle buluşturmuştur. Profesyonel manada ilk çalışması olan bu albümle daha geniş kitlelere ismini duyurduktan sonra asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yapmıştır.

2003 yılında "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005 yılında "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007 yılında "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009 yılında "Bana Ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun, 2011 yılında kendisini dünyaca bir üne kavuşturan 7. albümü Ankara'nın Bağları'nı çıkarmıştır.

''Ankara'nın Bağları'' türküsü 2013 ve 2014 yılında Google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer almış ve yine bu türkü "Med Cezir", "Kardeş Payı" olmak üzere bir çok dizide dizi müziği olarak kullanılmıştır.