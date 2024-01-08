Ankaralı Ezo kimdir? Pavyon dansı ilham oldu! Ankaralı Ezo Instagram hesabı...

Yılmaz Erdoğan'ın henüz tanıtım fragmanları yayınlanan dizisi İnci Taneleri, gündeme damga vurdu.
Fragmanın açılış sahnesinde, “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder...” ifadesine yer verildi.
Başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler dikkat çekti.
Viral olan dansın Ankaralı Ezo'dan ilham alındığı ortaya çıktı.
Herkesin merak ettiği "Ankaralı Ezo kimdir" detaylar haberimizde...
Ankaralı Ezo kimdir
Ankara'nın ünlü mekanlarından "Gazino Şato"da çıktığı bilinen Ankaralı Ezo, kendine has dans figürleriyle ünlenmiştir.
Sincanlı Erkal'ın Gemileri Yakarım şarkısındaki performansıyla beğeni toplayan Ezo, uzun zamandır bu sektördedir.
1987 doğumlu olan Ankaralı Ezo, "ezo.erden10" kullanıcı adıyla Instagram hesabını kullanmaktadır.