Ankaralı Turgut öldü mü, yaşıyor mu? Ankaralı Turgut'un hastalığı...

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Ankaralı Turgut lakabıyla tanınan Turgut Karataş, sevenlerini üzdü.

Ankara şarkıları ile kulakların pasını silen sanatçı, entübe edildi.

2017 yılında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut'un hastalığı ilerledi.

9 Ağustos 2024 tarihinde tekrar rahatsızlanan Turgut Karataş, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi sürecine başladı.

5 Kasım 2024 tarihinde menajeri Murat Boran, Turgut Karataş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve entübe edildiğini açıkladı.

Ünlü sanatçının öldüğüne dair haberler ise sosyal medyada dolaşmaya başladı. Son açıklama ise kızından geldi.

Peki, Ankaralı Turgut öldü mü? İşte son durumu...

ANKARALI TURGUT ÖLDÜ MÜ 5 KASIM 2024

Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut'un yaşam savaşını kaybettiği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızı Eylem Bora, babası hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Babasının hayatta olduğunu söyleyen Bora, "Babam şu an entübede, yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kimse buna inanmasın" ifadelerini kullandı.