Annelik için geri sayım! Özge Özpirinçci ultrason görüntülerini paylaştı..

Anne olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, ultrason görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Bunun akabinde, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" soruları gündeme geldi.

Özge Özpirinçci ile 6 yıldır birlikte olduğu Burak Yamantürk'ü anne ve babalık telaşı sardı.

Bir çocuk bekleyen çiftten Özpirinçci sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, “9 değil 13 haftalık hamileyim” notuyla müjdeli haberi vermişti.

Bu gelişmelerin ardından doktor kontrolüne giden oyuncu, ultrason görüntülerini paylaştı. Hayranları, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?

Doktor kontrolüne giden Özge Özpirinçci'ye ultrasonda köpeği eşlik etti. Hayvansever yanıyla bilinen ünlü oyuncunun, ultrasonda bile onlardan kopamaması hayranlarını şaşırttı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun, kız bebek dünyaya getireceği öğrenildi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK EVLENİYOR MU?

Öte yandan mutlu bir birliktelikleri olan Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.