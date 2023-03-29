"Annem için evlendim" demişti! Yonca Evcimik'in 3 yıllık eski eşini duyan şoke oldu... Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran sanatçı Yonca Evcimik, 3 yıllık evlilik tecrübesi yaşadı. Evcimik'in aynı yastığa baş koyduğu ismi duyanlar ise şaşkınlık yaşadı.

"Abone" şarkısıyla 90'lı yıllarda müzik piyasasında fırtınalar estiren Yonca Evcimik, danslarıyla adeta sektöre damga vurdu.

Birçok başarıya imza atan ve ekranların aranılan yüzü haline gelen Yonca Evcimik, kariyeri boyunca TV projelerinde de yer aldı.

"Çılgın Bediş" dizisi ile oyunculuk yeteneğini de konuşturan Evcimik, bu lakapla anılmaya devam ediyor.

90'lar Türkçe pop denilince akla ilk gelen isim olan Yonca Evcimik, şimdilerde 59 yaşında.

Yonca Evcimik'in kariyeri bir yana özel hayatı da merak ediliyor. Bekar olduğu bilinen Evcimik, evliliğin tadına bir kez bakanlardan.

Annesinin isteği üzerine evlendiğini ve bu zamana kadar çocuk sahibi olma hayalinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi. Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim. Hiç çocuk isteğim olmadı. Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil demek ki. Bunu kendimde eksiklik olarak da görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Yonca Evcimik'in 3 yıl evli kaldığı eşi ise ekranların tanınan isimlerinden birisi oldu.

Yonca Evcimik'in eski kocası

Yonca Evcimik, 1994 yılında tanışıp aşık olduğu Harun Özakıncı ile hayatını birleştirdi.

3 yıl evlilik hayatı sürdüren çift, 1997 yılında boşanma kararı aldı.

Harun Özakıncı ile biten evliliği hakkında konuşan Yonca Evcimik, "Biz ayrılırken bile çok aşıktık. Birbirimizi çok seviyorduk. Sadece hayattan beklentimiz ve hayallerimiz farklıydı" dedi.

Harun Özakıncı, 90'lı yıllarda "Sabah Şekeri" programıyla adını duyurdu.

Özakıncı daha önce verdiği bir röportajda "Ölsem 'Harun Özakıncı öldü!' diye değil de 'Yonca Evcimik'in eski eşi öldü' diye yazarlar" diyerek sitem etti.