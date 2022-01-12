Annemizi Saklarken (12 Ocak Salı) bu akşam var mı? 6. bölüm saati...

Annemizi Saklarken (12 Ocak Salı) bu akşam var mı? 6. bölüm saati...

Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Annemizi Saklarken dizisi bu hafta ekranlarda olacak mı merak konusu. Peki 12 Ocak Salı akşamı Annemizi Saklarken var mı, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken, yayın macerasına devam ediyor..

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta 6 bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen dizi, yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı.

Salı akşamlarının beklenen dizisi Annemizi Saklarken 12 Ocak günü var mı yok mu merak ediliyor.

Peki 12 Ocak 2022 Salı Annemizi Saklarken yayınlanacak mı, saat kaçta? İşte 6. bölüm tarihi...

ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM VAR MI?

Annemizi Saklarken 6. yeni bölüm bu akşam Star TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.