Annemizi Saklarken bu akşam neden yok, final mi yaptı? Annemizi Saklarken yeni bölüm tarihi

Annemizi Saklarken bu akşam neden yok, final mi yaptı? Annemizi Saklarken yeni bölüm tarihi

Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Annemizi Saklarken dizisi, Star TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Annemizi Saklarken bu akşam neden yok, final mi yaptı? İşte yeni bölüm tarihi...

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Annemizi Saklarken, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan ve Ece Yaşar'ın yer aldığı Ojo Pictures imzalı Annemizi Saklarken dizisinin bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak Annemizi Saklarken dizisi, Star TV'nin bugünkü yayın akşında yer almadı. Bunun üzerine izleyiciler, 8. bölümde final yapacak olan Annemizi Saklarken'in neden yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Peki Annemizi Saklarken bu akşam neden yok, final mi yaptı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Annemizi Saklarken 8. bölüm (final) tarihi...

ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Çarşamba akşamları yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi, 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken dizisinin 8. bölümünün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili açıklama yapıldı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Annemizi Saklarken dizisinin final bölümü, 2 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Bu akşam Star TV'de saat 20.00'de ''Fındık İşi'' adlı animasyon filmi yayınlanacak.