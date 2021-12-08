Annemizi Saklarken'in Barış'ı Özgür Foster'ın eski sevgilisi 'influencer' çıktı

Annemizi Saklarken dizisinde Barış karakterine hayat veren Özgür Foster hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Foster'ın eski sevgilisi, Instagram'ın yüksek takipçili influencer dünyasından çıktı.

Star TV'de 8 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Annemizi Saklarken dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Barış Moran karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu.

Barış karakterine genç oyuncu Özgür Foster hayat veriyor...

Foster yakışıklılı ve performansı ile göz doldururken, izleyiciler özel hayatına dair ayrıntıları da merak ediyor.

Annemizi Saklarken'in Barış'ı Özgür Foster kimdir sorusunu yanıt arayan izleyiciler dikkat çeken bir detayla karşılaşıyor.

Foster bir zamanlar influencer dünyasının tanıdık bir ismine gönlünü kaptırmış...

ÖZGÜR FOSTER'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Sosyal medya üzerinden gün geçtikçe popülerlik kazanan ve özellikle çektiği videolar ile tanınan 611 bin takipçili Sude Alkış ve Özgür Foster, uzun bir zaman birlikteydi.

Ayrılıp barışma süreci yaşan Foster ve Alkış'ın ilişkisi biraz çalkantılıydı...

Özel hayatlarını sıklıkla sosyal medyada paylaşan çift, takipçilerinin de favorisiydi. Ancak arkadaş kalma kararı alan genç çift, yollarını ayırdı.

Bu karar takipçilerini üzse de, ikilinin sosyal medya kariyerleri yükselişini sürdürüyor...

İşte Özgür Foster ve eski sevgilisi Sude Alkış'ın pozları...