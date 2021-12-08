Annemizi Saklarken'ın Handan'ı Hande Doğandemir'in eşki aşkı tanıdık çıktı! Bakın o isim kimmiş

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in başrol oyuncusu Hande Doğandemir, eski aşkıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir aşk dörtgeninin içinde olduğu ve eski aşkının evlendiği öğrenildi.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken dizisi ile geri dönüyor.

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken'in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.

Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı dizinin kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi isimler yer alıyor.

Tanıtımı yayınlanan ve Hande Doğandemir'i izlemek için sabırsızlanan hayranları, şimdiden ekran başına geçti.

Güzel ve başarılı oyuncu yeni dizi projesi dışında, bir dönem yaşadığı eski ilişkisi ile gündeme geldi.

Doğandemir'in eski aşkını görenler şaşkınlık yaşarken, yaşadığı aşk dörtgenine ise inanamadı.

HANDE DOĞANDEMİR VE MERT FIRAT AŞKI

Hande Doğandemir kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat ile kısa bir birliktelik yaşadı. İkilinin magazin basınında boy boy fotoğrafları çıktı ancak aşk kısa sürdü. Mert Fırat bu aşkın ardından gönlünü İdil Fırat'a kaptırdı.

Ancak o dönem oldukça enteresan olaylar oldu. Mert Fırat'la bir zamanlar birlikteliği olan Hande Doğandemir, aynı şekilde bir zamanlar İdil Fırat ile birliktelik yaşayan Engin Öztürk ile çıktı. Bu durum bir nevi aşk dörtgeni oldu.