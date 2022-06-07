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- Annenin Sırrıdır Çocuk 10. bölüm 2. fragmanı: Çınar işinden oldu, Sedef düşük yaptı!
Annenin Sırrıdır Çocuk 10. bölüm 2. fragmanı: Çınar işinden oldu, Sedef düşük yaptı!
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 09:29
- Güncelleme : 07.06.2022 - 09:42
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı TV8'in seilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, büyük bir ilgiyle izleniyor.
Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı dizi, 8 Haziran Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
İki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturan dizinin merakla beklenen 10. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Fragmanda; Defne'nin ahını alan Çınar işini kaybederken Sedef ise bebeğini düşürdü.
Öte yandan Defne, Meryem'in kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmeye başladı.
Meryem'in kapısına gelen polis ise merak uyandırdı. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 10. bölüm 2. fragmanı...