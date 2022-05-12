Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm fragmanı: Kim bu bebeğin babası?

Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm fragmanı: Kim bu bebeğin babası?

Annenin Sırrıdır Çocuk'un yayınlanan son fragmanında; Defne kocası Çınar'a Sadun ile ilişkisi olduğunu ve ona aldattığını söylediği görüldü.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, her bölümünde heyecanlı anları ekrana getiriyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan son fragmanı ise yine nefes kesti.

Yayınlanan fragmanda; bebeğin kimden olduğunu öğrenmek için DNA testi yaptırıldığı görüldü.

Test sonucunun açılmasını istemeyen Defne, Çınar ile kavga etti ve "Bana güveniyorsan o zarfı açmazsın." dedi.

Kavgaları sona ermeyen Defne ve Çınar arasındaki ipleri koparak gelişme ise Defne'nin itirafı oldu.

Defne kocasına Sadun ile ilişkisi olduğunu ve onu aylardır aldattığını söyledi. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm fragmanı...

Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm fragmanı İZLE