Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölüm fragmanı: Defne, Çınar'ın baba olacağını öğrendi!

Annenin Sırrıdır Çocuk dizinin fragmanına; Defne'nin Çınar'ın baba olacağını öğrenmesi ve "Bu evlilik bitti Çınar" demesi damga vurdu. Yüzüğü çıkaran Defne, Sadun'un gözü önünde Çınar'a verdi.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, her bölümünde heyecanlı anları ekrana getiriyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan son fragmanı yine entrikanın dozunu artırdı.

Fragmanda; Defne, Sadun ve Çınar bir araya geldi. Defne, Çınar'ın baba olacağını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Çınar'a, "Bu evlilik bitti" diyen ve yüzüğü geri veren Defne, bu anları Sadun'un gözü önünde yaptı. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölüm fragmanı...

Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölüm fragmanı İZLE