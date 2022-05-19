Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölüm fragmanı: Sedef Çınar'dan hamile olduğunu söyledi, Defne Çınar'ı terk etti!

Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölüm fragmanı: Sedef Çınar'dan hamile olduğunu söyledi, Defne Çınar'ı terk etti!

TV8'in sevilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Sedef, Defne'ye Çınar'dan hamile olduğunu itiraf etti. Defne ise Çınar'a, ''Bizim evliliğimiz bitti.'' dedi.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı TV8'in iddialı dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 18 Mayıs akşamı 7. bölümüyle ekranlara geldi.

İki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturan dizinin yeni bölümünün hemen ardından 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Meryem'in kaynanası Sabriye, Reha'nın Meryem'in ölen bebeğinin babası olduğunu öğrenince büyük bir şok geçirdi.

Öte yandan Defne, Sedef'e karnındaki çocuğun babasının kim olduğunu söylemesi konusunda ısrar etti.

Sedef ise Çınar'dan hamile olduğunu itiraf etti. Duydukları karşısında şaşkına dönen Defne, parmağındaki yüzüğü çıkarıp attı ve Çınar'a, ''Bizim evliliğimiz bitti.'' dedi.

Peki Sabriye Meryem'e ne yapacak? Defne Çınar'dan ayrılacak mı? İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölüm fragmanı...

Annenin Sırrıdır Çocuk 8. Bölüm Fragman İzle