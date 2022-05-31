Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm 2. fragmanı: Senden iyi baba olur Sadun!

Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm 2. fragmanı: Senden iyi baba olur Sadun!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un yayınlanan yeni fragmanında; Defne ve Sadun'un birbirlerine daha çok yakınlaşmaya başladığı görüldü. Defne, Sadun'a "Senden iyi bir baba olacak" dedi.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı TV8'in iddialı dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, sosyal medya ve reytinglerde ise ilgi topluyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, yeni bölümü ile yarın ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında ise Meryem'in kaynanası Sabriye ile kavga ettiği görüldü.

Artık daha güçlü olan Meryem'in hamleleri merak edilirken Sadun ve Defne, birbirilerine yakınlaşmaya başladı.

Her şeyini kaybettiğini söyleyen ve sokakta dayak yiyen Çınar'ın son haline Defne'nin ne diyeceği merak konusu oldu... İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm 2. fragmanı..

Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm 2. fragmanı İZLE