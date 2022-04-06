Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve karakterleri

6 Nisan Çarşamba akşamı TV8'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu merak ediliyor. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi hakkında bilgiler...

TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, bu akşam seyirci karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu , senaryosunu Makbule Kosif kaleme aldığı, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Yapım imzalı dizi, iddialı bir kadroya sahip.

Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek dizide iki anne adayının yaşadığı dram anlatılıyor.

Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

Seyirciler ise kim hangi rolü oynuyor araştırıyor. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU

Entrika ve trajedilerle dolu hikayede Sadun ve Defne karakterlerinin eskiden yaşadıkları aşk, yıllar sonra yeniden birbirlerini bulmaları ile çok farklı bir noktaya sürüklenecek.

Defne’nin, (İrem Helvacıoğlu) doğum yaptığı hastanede bebeğinin kaybolması sonrası yaşadığı büyük acı ekrana gelecek. Defne, en yakın arkadaşı Meryem’in (Selin Yeninci) bebeğini doğumdan sonra kaçırması ile büyük bir trajedinin içine düşecek.

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"





İREM HELVACIOĞLU - DEFNE

Defne Çınar ile mutlu bir evlilik yaşayan güzeller güzeli bir annedir. Eski sevgilisi Sadun ile eşi Çınar bir projede ortak olacaktır. Defne eşini Sadun’dan uzaklaştırmak isterken Defne’nin evladı bakıcısı Meryem tarafından kaçırılacaktır.

OLGUN TOKER - ÇINAR

Çınar Defne’nin eşidir. Şirketi maddi olarak zor bir durumdadır. Melek yatırımcı ararken bir oyun projesinde Sadun ile karşılaşır.

SELİN YENİNCİ - MERYEM

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem Defne’nin bebeğini kaçıran ve sevgisiz büyüyen bir kadındır. Meryem’in annesi ölüm döşeğindedir. Meryem çok zor bir çocukluk yaşamıştır ve o çocukluğundan kurtulmak isterken bu öfke ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.

AHMET VARLI - NUH

Nuh ayakkabı tamircisidir. Nuh Meryem’i mutu etmek için elinden gelen her şeyin fazlasını yapacak.

SACİDE TAŞANER - SABRİYE

Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncusu olan Sacide Taşaner dizi de kötü kalpli bir kaynanaya hayat verecek.