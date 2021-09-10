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- Annesi iyileşti, kendisi hastanelik oldu! Aleyna Tilki'den kötü haber...
Annesi iyileşti, kendisi hastanelik oldu! Aleyna Tilki'den kötü haber...
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 17:57
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı.
Daha sonra Karadeniz'den Marmaris'e geçen Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Paylaşımında, "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer." ifadelerine yer veren Öztel, koronavirüsü atlatarak kızlarına kavuştuğunu duyurmuştu.
Annesi henüz yeni iyileşmişken şimdi de Aleyna Tilki'den kötü haber geldi.
HASTANELİK OLDU
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, hastane odasından bir fotoğrafını paylaştı.
Hastanede serum aldığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan genç şarkıcı, yaptığı paylaşıma, ''Hasta bebek'' notunu düştü.