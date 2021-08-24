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Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: 'Kapkara gün, acımın tarifi yok'

Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: 'Kapkara gün, acımın tarifi yok'

Emine Ün, yaklaşık 12 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Ün, sabaha karşı annesinin vefat ettiğini ima eden paylaşımlarda bulundu.