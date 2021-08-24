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    • Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: 'Kapkara gün, acımın tarifi yok'

    Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: 'Kapkara gün, acımın tarifi yok'

    Emine Ün, yaklaşık 12 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Ün, sabaha karşı annesinin vefat ettiğini ima eden paylaşımlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 10:08
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    Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: 'Kapkara gün, acımın tarifi yok'

    Oyuncu Emine Ün ve annesi, yaklaşık 12 gün önce koronavirüse yakalanmış ve kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

    Oyuncu, annesinin yoğun bakıma alındığını sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü fotoğrafın altına yazdığı "Şu an üzüntümün tarifi yok" sözleriyle duyurmuştu.

    ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Oyuncu Emine Ün'ün günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren annesi hayatını kaybetti. Ün, acı haberi sabaha karşı Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Oyuncu yaptığı paylaşımlarda, ''Annem… Kapkara gün, acımın tarifi yok.'' ifadelerini kullandı.

    Hürriyet'e açıklama yapan Emine Ün, ''Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm." diyerek acısını dile getirdi.

    Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: Kapkara gün, acımın tarifi yok #1

    Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: Kapkara gün, acımın tarifi yok #2

    Annesi koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün acı haberle adeta yıkıldı: Kapkara gün, acımın tarifi yok #3

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